«القومي لثقافة الطفل» يصدر كتاب «صعود الجبل المقدس» تزامنا مع قمة المناخ

أصدر المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، كتاب «صعود الجبل المقدس» ضمن سلسلة «اتحضر للأخضر»، احتفالا بمؤتمر المناخ COP27، وهو مجموعة قصصية للكاتب محمد السيد عيد، ورسوم الفنان عبد الرحمن نور الدين، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

5 قصص عن البيئة

وتتكون المجموعة من 5 قصص تتناول حكايات مهمة عن البيئة، وتأخذ القارئ إلى المحميات الطبيعية في سيناء وتسافر به إلى أماكن الخطر، حيث حرائق الغابات في أمريكا والفيضانات في الصين بسبب الاحتباس الحراري الذي يصنعه الإنسان بيده.

كما تكشف المجموعة القصصية عن فوائد العمارة الخضراء العظيمة في بناء المساكن، وتحذر من خطورة البلاستيك القديم وضرورة البحث عن بدائل أخرى.

المجموعة القصصية ضمن «اتحضر للأخضر»

وتأتي المجموعة القصصية في إطار المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، ليعرف الأطفال خطورة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، ويحافظوا على بيئتهم لتمنحهم حياة آمنة مطمئنة.