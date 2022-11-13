منسق سابق بالأمم المتحدة: اشتراطات التمويل أبرز مشاكل آليات مواجهة تغير المناخ

قال الدكتور صابر عثمان المنسق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ، إن هناك آليات خاصة بالتغير المناخي منذ 1992، إذ أن أول آلية مالية جرى إنشاؤها كانت مرفق البيئة العالمي، مشيرًا إلى أن المشكلة الدائمة هي طريقة الحصول على التمويل، إلى جانب تحكم مجلس إدارة تلك الآلية في اشتراطات الحصول على التمويل.

اشتراطات الحصول على التمويل من مرفق البيئة العالمي

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحصول على التمويل في مرفق البيئة العالمي كان سهلا حتى جرى تغيير الاشتراطات، وأصبح الآن على كل الدول النامية وضع 6 دولارات من موازنتها أو استثمارات أخرى قامت بحشدها لتمويل المشروع مقابل كل 1 دولار تحصل عليه من الصندوق، وهذا يشكل عبء كبيرا على تلك الدول.

أسباب صعوبة الحصول على التمويل

وتابع بأنه جرى إنشاء صندوق التكيف، واشتراطاته صعبة للغاية للحصول على التمويل، فضلًا عن إنشاء صندوق المناخ الأخضر ليكون آلية مالية لاتفاقية باريس، لافتًا إلى أن الأزمة لا تتمثل في وجود التمويل من عدمه، ولكن سهولة الوصول والحصول عليه.

وأوضح أن معظم الصناديق التمويلية يكون المتحكم فيها الدول المتقدمة المانحة، وأن سبب تلك الاشتراطات الصعبة الخاصة بالحصول على التمويل من وجهة نظرها هو ضمان الاستفادة القصوى من الأموال والعدالة في التوزيع، فضلًا عن المساواة في الدول النامية.