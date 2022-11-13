«زراعة الشرقية» تنظم ندوة عن أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية، لتعريف العاملين بها بالقضايا العامة التي تمس المجتمع.

توعية المواطنين في مختلف المجالات

وشدد محافظ الشرقية على التعاون بين مديرية الزراعة وفرع المجلس القومي للمرأة في تنظيم الندوات الإرشادية لتبادل الخبرات بين العاملين وتعظيم الاستفادة منها في تحسين بيئة العمل والتي تنعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك توعية المواطنين في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة العلاقات العامة بالمديرية بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة، بتنظيم ندوة توعوية لعدد 150 رجلا وسيدة بعنوان «أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية وجهود الدولة لدعم المرأة والأسرة»، وذلك بمقر الإدارة الزراعية بديرب نجم، وبحضور المهندسة هالة راشد، مديرة العلاقات العامة بمديرية الزراعة وعضو المجلس القومي للمرأة بالشرقية، والمهندس صبري مهدي، مدير عام الإدارة الزراعية بديرب نجم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه الفيروسات والأوبئة.

ضرورة ترشيد الاستهلاك

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية ودور المرأة المصرية في تخطيها، وضرورة ترشيد الاستهلاك، واستعراض مردود التنمية وجهود الدولة على المرأة والأسرة، وكذلك إبراز دور المجلس القومي للمرأة، وما يتخذه من إجراءات جادة في تمكين اقتصاديا واجتماعيا لتحيا حياة كريمة، لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة للرد على استفسارات الحضور.