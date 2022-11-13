أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة: الهيدروجين الأخضر مستقبلنا

تستضيف مصر حاليا النسخة الـ27 من قمة المناخ COP27 في مدينة السلام، شرم الشيخ، وهو حدث عالمي على أرض مصرية، في المدينة الخضراء بجنوب سيناء، يدل على ريادة الدولة المصرية عالميا وقوتها وكونها على قدر الثقة.

كريم العمدة: COP27 حدث عالمي لابد من استغلاله اقتصاديا

وتسعى مصر للاستفادة من انعقاد مؤتمر المناخ على أرضها بشتى الطرق وعلى أصعدة مختلفة، ولعل الصعيد الاقتصادي هو أحد أهم هذه الأصعدة، وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، لـ«الوطن»: «مؤتمر المناخ المنعقد الآن في شرم الشيخ حدث عالمي مهم لابد من استغلاله اقتصاديا أيضا إلى جانب استغلاله مناخيا».

وأضاف: «لابد من الترويج والدعايا للاقتصاد المصري، إلى جانب الترويج وتسليط الضوء على السياحة المصرية وغيرها، خاصة أن استضافة المؤتمر ترسخ فكرة كون مصر بلد الأمن والأمان، بالتالي قتل أي شكوك لدى المستثمر الأجنبي».

الاقتصاد الأخضر

وقال العمدة إن الترويج للاستثمار في مصر من خلال فعاليات مؤتمر المناخ من أبرز الحلول المتاحة للأزمة الاقتصادية، لافتا إلى أن مجال الهيدروجين الأخضر من أفضل المجالات للاستثمال الأجنبي: «المؤتمر يهتم بالاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة، والتي تتنوع بين محطات الطاقة الشمسية والهوائية، ووسائل الذكاء الاصطناعي الصديقة للبيئة وغيره، ومن أهم هذه المجالات للاستثمار في رأيي هي الهيدروجين الأخضر، فهو مستقبلنا ومستقبل الطاقة في مصر بشكل عام».

أكد العمدة أن دعم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر مهم جدا، لأن استثمارته ضخمة جدا، فضلا عن أهميته لمستقبل الطاقة في مصر، بالتالي استغلال قمة المناخ لجذب هذا النوع من الاستثمار مهم جدا.

وتابع: «هذا النوع من الاستثمارات هام في الوقت الحالي خصوصا بعد إعلان السيد الرئيس عن المرحلة الأولى من الهيدروجين الأخضر، إلى جانب وجود عدد كبير من المذكرات والبروتوكولات في هذا المجال».