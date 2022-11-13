«س و ج».. موعد رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار الزيادة في القطاع الخاص

يبحث الكثير من الأشخاص العاملين في القطاع الخاص والعام في الدولة، عن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، خلال الملتقى الدولى الأول للصناعة، وفي هذا الصدد تجيب «الوطن» على أسئلة المتابعين حول موعد رفع الحد الأدنى للأجور.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور

متى أعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه؟

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور عقب المؤتمرالاقتصادي الذي حدث في مصر منذ بضعة أسابيع، تحديدًا في يوم 26 أكتوبر، وجاء هذا القرار ضمن حزمة الإجراءات الجديدة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.

لماذا سيحصل القطاع الخاص على زيادة 300 جنيه؟

لأن محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أعلن خلال كلمته بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، أنّهم كقطاع خاص سيقوم برفع الحد الأدنى وزيادة 300 جنيه للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين في القطاع العام.

متى سيتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور؟

من المقرر تطبيق الحد الأدنى مطلع شهر يناير 2023، وسيجتمع المجلس القومي للأجور، وسيعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع أصحاب الأعمال لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3 آلاف جنيه على العاملين بدلًا من 2700 جنيه، والعلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا.

من الفئات التي سيطبق عليها رفع الحد الأدنى؟

ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على القطاع العام والقطاع الخاص معا، وسيكون رفع الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، سيكون خلال شهر يناير 2023 المقبل، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحماية الاجتماعية

كان رئيس مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق عن زيادة الحد الأدنى للأجور في العاملين بالدولة من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، إضافة إلى علاوة استثنائية 300 جنيه ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.