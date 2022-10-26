تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور: تطبق بدءا من نوفمبر

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم رفع الحد الأدني للأجور لموظفي القطاع الحكومي، بدءًا من أول نوفمبر ليصبح 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل، صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري وشركات الدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

كما أعلن رفع حد الإعفاء الضريبي حتى 2500 جنيه، واستمرار حزمة الحماية الاجتماعية على بطاقات التموين حتى 30 يونيو 2023، كما تقرر وضع آلية لتعويض ودعم الشركات المتعثرة والمتوقف أعمالها شريطة عدم تسريح العمالة، على أن يجري العمل بالعلاوات اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل.

العمل بالعلاوات اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل

ويعد موضوع رفع الحد الأدني للأجور، من الموضوعات التي تشغل عدد كبير من المواطنين، سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو أصحاب المعاشات، لذا تزامنًا مع إعلان رئيس مجلس الوزراء، شهدت محركات البحث العالمية، عمليات بحث عدة حول رفع الحد الأدنى للأجور.

ويبحث عدد كبير من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، عن أي تفاصيل متعلقة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وموعد تطبيقه على جميع المواطنين المستفيدين من هذا الرفع.

جدير بالذكر، أن قرار رفع الحد الأدني للأجور، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية في توفير حياة كريمة للمواطنين، تتماشى مع الظروف الاقتصادية، حيث تستهدف الدولة توفير حياة كريمة آدمية لجميع المواطنين.