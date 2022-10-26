حزب التجمع يشيد بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور: «الرئيس دائما حاسس بالناس»

أشاد عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، بالقرارات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي منذ دقائق، والمتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700، وصرف علاوة 300 جنيه للعاملين بالدولة، وعدم خصم أي ضريبة ممن يقل راتبه عن 2500 جنيه، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرارات الحكومة تؤكد إحساس الرئيس عبد السيسي بما يواجهه المصريون من صعوبات بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تفاقمت مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

الاقتصاد المصري قادر على امتصاص آثار الأزمة العالمية

وأضاف أنه على الرغم من تأثر اقتصاديات معظم دول العالم بالأزمة حتى وصلت بعجز بعض الدول المتقدمة عن تلبية احتياجات مواطنيها، تخرج الحكومة المصرية اليوم بتلك القرارات الدالة على أن الاقتصاد المصري متماسك وقادر على امتصاص آثار الأزمة العالمية.

وتابع أنه يبقى أن تعمل الحكومة على التواصل مع منظمات الأعمال لإلزام القطاع الخاص بتطبيق تلك القرارات حتى يستفيد الجانب الأكبر من المصريين منها.