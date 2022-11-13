«صحة الشيوخ» تطالب بتسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات تغير المناخ

طالب النائب الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها تجاه مصر من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي للحفاظ على التوازن البيئي، ودعم جهود الدولة المصرية في هذا الاتجاه.

الصحة والتغيرات المناخية

جاء ذلك خلال تواصله مع القيادات الأممية بالجلسة التي أقيمت تحت عنوان «الصحة والتغيرات المناخية - صحة واحدة للجميع» بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ودكتور السيد القصير وزير الزراعة، ودكتور ماري هيلينا سيميدو نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الدكتورة ماريا نيرة مديرة ملف الصحة والمناخ بمنظمة الصحة العالمية، على هامش مؤتمر المناخ (COP27).

كما أكّد «مهران» ضرورة تسريع وتيرة العمل في معالجة تداعيات التغييرات المناخية في دول العالم، والتي ينتج عنها سوء التغذية، كما تعمل على دعم تنفيذ إجراءات التعامل مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

مجلس الشيوخ

وبدورها، طالبت النائبة الدكتورة سلوى حداد، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، اتخاذ إجراءات سياسة التعامل مع تغير المناخ، والتخفيف من تأثيراته لتحسين التغذية، والعمل على أنظمة غذائية صحية ومستدامة، لافتة إلى أنَّ التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الغذاء وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان.

وكانت الجلسة قد تناولت التفاعل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان والتغيرات المناخية، وأكّد المتحدثون على ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي ومواجهة التغيرات المناخية للحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، وذلك لأن التغيرات البيئية والمناخية تساعد على انتشار العديد من الأمراض وسهولة انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان.