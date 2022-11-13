الحزب الديمقرطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ الأمريكي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم الأحد، احتفاظ «الحزب الديمقرطي»، بسيطرتهم على «مجلس الشيوخ»، وأشارت إلى فوز «الديمقراطيين» بمقعد المجلس في نيفادا»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

واحتفظت الديمقراطية كاثرين ماستو بمقعدها بـ«مجلس الشيوخ» عن ولاية نيفادا على حساب منافسها الجمهوري.

فوز الديمقراطيين

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الديمقراطيين يفوزون بمقعد جديد بـ«مجلس النواب»، في انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» لترتفع الحصيلة إلى 204 مقاعد، وفقا لما ذكرته قناة «العربيوة» الإخبارية.

وأشارت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إلى أن «الحزب الجمهوري» لم يظهر نتائج بارزة كما كان متوقعا.

الخارجية الفرنسية: من السابق لأوانه استخلاص نتائج التجديد النصفي النهائية

وأشارت كولونا، إلى أن من السابق لأوانه استخلاص النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس» الأمريكي، قبل الإعلان عن نتائج التصويت في كل مكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.