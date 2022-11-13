أمريكا وألمانيا تتعهدان بجمع 250 مليون دولار لتمويل الطاقة النظيفة في مصر

أصدرت الولايات المتحدة وألمانيا بيانا لتوضيح خطة لتسريع انتقال الطاقة في مصر عبر منصة نوفي، حسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أشارت فيه إلى التزام الولايات المتحدة وألمانيا بجمع أكثر من 250 مليون دولار لدعم مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح بإجمالي 10 جيجاوات، مع إيقاف توليد الغاز الطبيعي غير الفعال بإجمالي 5 جيجاوات.

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يعمل على تنسيق المشروع

وأفادت «الخارجية الأمريكية» في البيان، بأن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يعمل على تنسيق المشروع، مشيرة إلى التزام مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيا، من خلال مضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة بمقدار 4 مرات إلى 42% بحلول عام 2030.

ووفق البيان، تلتزم مصر بتبني استراتيجية طموحة طويلة الأجل لعام 2050، بهدف استكشاف تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق «صفر انبعاثات» للغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، وبدء الانطلاق في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

توسيع نطاق استخدام المركبات عديمة الانبعاثات

وأشار البيان إلى أن مصر تخطط لتوسيع نطاق استخدام المركبات عديمة الانبعاثات، ووسائل النقل العام المستدام، وغيرها من الحلول اللازمة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من وسائل النقل.

وتلتزم الولايات المتحدة ومصر وألمانيا، بالتعاون في خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز في مصر، ووفقا للبيان، تحقق هذه الالتزامات فوائد مناخية كبيرة من خلال تقليل انبعاثات قطاع الطاقة في مصر بنحو الخمس، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحرير أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز.

ويأتي تحسين المساهمات المحددة وطنيا في مصر، ضمن مخطط لتحسين المساهمة المحددة وطنيا من مصادر الانبعاثات الرئيسية منذ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ «COP27».