تحرير 203 محاضر تموينية في حملات بمراكز ومدن المنوفية

كشف المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدد من الحملات التموينية، اليوم الأحد، بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية في المنوفية

وأسفرت الحملات عن تحرير 203 محاضر تموينية متنوعة، بينها 94 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و109 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

تحرير محاضر ومخالفات

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضري جنح بمركز الشهداء، أحدهما ضد صاحبة مدشة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بناحية زاوية الناعورة مركز الشهداء، لحيازتها كمية قدرها 5 أطنان نخالة مجهولة المصدر بدون فواتير، وآخر ضد صاحب محل لتجارة وبيع المواد الغذائية لحيازته كمية قدرها طن أرز أبيض مجهول المصدر بدون فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق.