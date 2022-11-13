شرطة التموين تضبط 1232 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1232 قضية تموينية متنوعة.

حملات تموينية مكبرة

وقامت شرطة التموين بوزارة الداخلية بضبط قضية في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 20 طن أسمنت، كما تم ضبط 343 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت 18 طن أسمنت و12,300 طن دقيق أبيض «عيني» و22,750 طن «سكر حر ، أرز أبيض، ملح، مكرونة، أعلاف، 160 لتر زيت طعام، 300 متر أقمشة، 7973 عبوة سجائر».

627 قضية في المخابز

كما تم ضبط 627 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 9 قضايا دقيق بلدي مدعم «مستندي وعيني»، 72 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 93 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 10 قضايا توقف عن إنتاج الخبز، 443 قضية متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 6,350 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي» و800 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم «عيني».

10 قضايا استيلاء على السلع المدعومة

كما تم ضبط 10 قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 200 لتر مواد بترولية، وسلع غذائية بإجمالي 42,200 طن «مستندي - عيني»، أبرزها 6,350 طن دقيق بلدي «مستندي» و800 كيلو جرام دقيق بلدي «عيني» و12,300 طن دقيق أبيض «عيني» و22,750 طن «سكر حر، أرز أبيض، ملح، مكرونة، أعلاف».

وتم ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 8,140 طن سلع غذائية «سكر حر، ملح، أرز أبيض، مكرونة» معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص بمحافظة جنوب سيناء، وبحوزته كمية قدرها 20 طن أسمنت بدون مستندات، قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك ضبط مالكة مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية وبحوزتها كمية قدرها 5 أطنان أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 3 مديرين ومسئولين عن مخابز سياحية بدون ترخيص في محافظتي القاهرة والجيزة، لتجميعهم كمية قدرها 7,8 طن دقيق أبيض بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مخالفات في توريد الأزر

وفي إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت 40,655 طن أرز شعير.

كما تم ضبط قضيتين في مجال رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تداولها بالأسواق، بمضبوطات بلغت 57 قطعة «7 قطع صوتية - 27 قطعة ضوئية - 23 قطعة ملصق».

ضبط مخلل فاسد وملح طعام

وضبطت الحملات 4 أطنان مخللات وملح طعام معبأ داخل عبوات وشكائر بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك معمل لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط 5 أطنان بولي إثلين بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالكة مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بمحافظة المنوفية.

مستحضرات تجميل بدون مستندات

وتم ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الإسكندرية محملة بكمية قدرها 2918 عبوة مستحضرات تجميل بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 18 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 7973 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.