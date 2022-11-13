«التموين» تتيح تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد تعديل رقم الموبايل

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد تعديل رقم الموبايل لصاحب البطاقة التموينية، بشرط أن يتمّ تسجيل الرقم الجديد في شركة الاتصالات التابع لها، إذ تقبل الوزارة تسجيل رقم المحمول المسجل باسم رب الأسرة فقط.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 بعد تعديل رقم الموبايل

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ المكاتب والإدارات التموينية تستقبل طلبات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 للمواطنين الذين اضطروا إلى تعديل رقم الموبايل، والراغبين في تغيير رقم الموبايل المسجل بالفعل على سيستم منظومة الدعم التموينية، موضحة أنَّه يجب أن يكون الرقم الجديد مسجلًا باسم رب الأسرة وليس اسم أي من أفراد الأسرة الموجودين على البطاقة التموينية.

تعديل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، أيضًا عبر موقع دعم مصر خدمة تسجيل الرقم الجديد بعد تعديل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات التموينية الذين لم يقموا بتسجيل الرقم حتى الأن، والبالغ عددهم ما يقرب من 700 ألف بطاقة فقط من إجمالي 23 مليون بطاقة تموينية مدرجة على منظومة الدعم التمويني.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

1- تصفح موقع دعم مصر من هنـــا.

2- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا على كارت البطاقة الذكي.

3- تظهر بيانات رب الأسرة المسجل باسمه البطاقة.

4- كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات.

وقالت وزارة التموين، إنَّ الهدف من تحديث بيانات بطاقات التموين برقم الموبايل هو خلق هوية رقمية مع أصحاب البطاقات التموينية من أجل التواصل على رسائل الهاتف المحمول فيما يخص تعليمات وتوجيهات الوزارة لهم.