أسعار الأرز اليوم في المحافظات.. تبدأ من 12 جنيها بمنافذ «التموين»

مع ارتفاع أسعار الأرز في بعض المحافظات، طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من هذه السلعة الغذائية المهمة للمواطنين، وسجل سعر الكيلو الواحد اليوم في بعض المنافذ 12 جنيها.

وبحسب بيانات رسمية لدوواين بعض المحافظات، فإنه تم زيادة عدد منافذ الأرز بالتعاون مع الغرف التجارية، وضخ كميات جديدة إلى الأسواق بأسعار تتراوح من 12 جنيها للأرز بالكيلو السائب، و14 جنيها للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز في الإسماعيلية اليوم

وفي محافظة الإسماعيلية، ضخت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية، كميات كبيرة في المنفذ الدائم للسلع المعمرة بنادي المنتزه بمنطقة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية، إن الغرفة التجارية لن تتدخر جهداً في تذليل كل العقبات أمام التجار بتوفير الكميات التي تحتاجها الأسواق بشكل دائم.

وأضاف رئيس الغرفة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم ضخ كميات من الأرز بعدد من المنافذ، إضافة إلى انتشار بعض السيارات في مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير وفايد، وفي بعض القرى لبيع الأرز اليوم بأسعار بين 12 و15 جنيها للكيلو.

وأكد «عثمان»، أن الغرفة التجارية شريك رئيسي للحكومة في ضبط الأسعار، وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد الغرفة داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية.

أسعار الأرز اليوم في المنوفية

وفي محافظة المنوفية، أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية إتاحة الأرز الأبيض المعبأ بسعر 15 جنيها للكيلو، و375 للشيكارة وزن 25 كيلو جراما.

وأعلنت المديرية، توافر الأرز داخل منافذ مديرية التموين وبعض المنافذ الأخرى بالتزامن مع طرح سيارات في الشوارع والميادين الرئيسية.

أسعار الأرز في محافظات الصعيد اليوم

وفي محافظة قنا، بلغ سعر كيلو الأرز في منفذ ميدان الساعة 12 جنيها للكيلو السائب، فيما وصل إلى 16 جنيها للمعبأ، فيما وجهت محافظة الفيوم عددا من السيارات في الشوارع والميادين لبيع الأرز في الميادين بأسعار تبدأ من 13 جنيها إلى 15 جنيها للكيلو، وافتتح محافظ الفيوم منفذا للسلع الغذئية في مدينة طامية، وتوفرت فيه كميات كبيرة بأسعار تبدأ من 13 جنيها.

وفي أسوان، وصل سعر الكيلو السائب لـ12 جنيها، والمعبأ من 14 حتى 16 جنيها، فيما أعلنت محافظة سوهاج عن تواجد 10 سيارات تجول شوارع المحافظة والمراكز المختلفة لتوفير الأرز بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك بكميات تجاوزت 15 طنا.