فرق الطوارئ تسحب مياه الأمطار من طريق السلوم والساحل الشمالي «صور»

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية في الساحل الشمالي، ومطروح السلوم، الضبعة وسيدى الرحمن وذلك بعد تعرض بعض مدن المحافظة اليوم الأحد لسقوط أمطار غزيرة.

سحب مياه الأمطار من شوارع مطروح

وأكد محافظ مطروح، اليوم الأحد، استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، بالتنسيق فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع كافة الجهات المختصة؛ لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.

طوارئ في مطروح لمواجهة الأمطار

ووجه «شعيب»، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة موجة عدم الاستقرار فب الأحوال الجوية وسقوط امطار اليوم، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم الاستقرار مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية.

بؤر تجمع الأمطار

بدوره، صرح الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة مطروح لـ«الوطن»، بأنه جرى نشر سيارات الصرف الصحي في جميع المدن بالتعاون مع فروع الشركة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا لمواجهة الأمطار، والتعامل السريع مع بؤر تجمعات مياه الأمطار في جميع المناطق وسحبها من خلال فرق الطوارئ المدربة والمعدات اللازمة للتعامل معها.