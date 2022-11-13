أمطار غزيرة تضرب غرب مطروح مع نشاط للرياح وانخفاض لدرجات الحرارة

سقطت، منذ قليل، أمطار غزيرة غرب مطروح في مناطق المتأني والنجيلة وسيدي براني حتي مدينة السلوم على الحدود المصرية مع ليبيا، وصاحبها نشاط لحركة الرياح، وبرودة في الجو مع انخفاض في درجات الحرارة، وانتشار الغيوم في المنطقة الغربية، وسحب منخفضة، وعدم استقرار في حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم

وتشهد حالة الطقس اليوم استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية الممتدة من مطروح حتى الإسكندرية، ومن المتوقع امتداد سقوطها على شمال الوجه البحري، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

سحب ركامية ممطرة

وحذرت الأرصاد من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية في الإسكندرية ومطروح، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة، ومن المتوقع أن تتقدم للداخل لتؤثر على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ، كما تمتد الأمطار لتكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

عدم استقرار حالة البحر

وأكد الحاج نصر الله الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن»، تأثير حالة الطقس علي البحر اليوم، ووجود نشاط للرياح وارتفاع المد والجزر، ما يؤثر علي حركة الصيد في البحر، موضحا وقف أعمال الصيد لحين تحسن حالة الطقس، لعدم تعرض البحارة للخطر والحفاظ على أرواح جميع العاملين في قطاع صيد الأسماك.