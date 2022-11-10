أمطار غزيرة تضرب مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية

سقطت أمطار غزيرة على مدينة مرسى مطروح منذ قليل، والعديد من المدن والقرى والمناطق المجاورة على أطراف المحافظة من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعة والعلمين الجديدة وحنيش والجراولة ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا في ظل انخفاض معدلات درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس

وتأتي حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح غير مستقرة وعلى مختلف المحافظات المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ وحتى السواحل الشمالية الشرقية للبلاد.

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وتمتد الأمطار إلى البحر الأحمر والتي تشهد أمطارا غزيرة متوقعة على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وبعض المدن المطلة على سواحل البحر الأحمر في جنوب شرق البلاد.

حاله الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الجمعة، تشهد في القاهرة الكبرى نشاطا للرياح مع غيوم جزئية بينما تشهد غيوما جزئية على محافظات الوجه البحري وتختلف حالة الطقس في محافظات المطلة على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، حيث من المتوقع سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 40% من مدينة العريش شرقا وحتى مدينة مرسى مطروح غربا ومختلف المدن والمحافظات على البحر المتوسط وجنوب سيناء وسلسلة على البحر الأحمر بسقوط ما بين متوسطة إلى رعدية.