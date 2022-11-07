أخبار الطقس في مطروح.. نشاط للرياح وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 40%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية «أخبار الطقس في مطروح» غدا الثلاثاء، موضحة أنه يشهد حالة من عدم الاستقرار ونشاط للرياح على مختلف أنحاء المحافظة، من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والمتاني والنجيلة وسيدي براني.

أخبار الطقس في مطروح

ومن المتوقع أن تشهد أخبار الطقس في مطروح، حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غيوم جزئية وسحب منخفضة وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، والتي تشمل الإسكندرية ومطروح وحتى الحدود المصرية الليبية في أقصى الغرب، وذلك بنسبة 40%، على أن تكون خفيفة إلى متوسطة، كما تسود أجواء معتدلة نهارا غدا ولطيفة ليلا وباردة في الساعات المتأخرة من الليل، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

درجات الحرارة في مطروح

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخبار الطقس في مطروح غدا الثلاثاء، تتضمن تسجيل 25 درجة للعظمى و17 للصغرى، كما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 66%، وتصل سرعه الرياح إلى 23 كم في الساعة.

عدم استقرار الملاحة البحرية

وأكد منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة الملاحة البحرية غير مستقرة على سواحل البحر المتوسط، وسيتم وقف سروح الصيد لجميع الصيادين بسبب نشاط الرياح وارتفاع المد والجزر وعدم استقرار حالة البحر، وذلك للحفاظ على أرواح جميع الصيادين والبحارة، على أن يتم إعادة فتح سروح الصيد عقب استقرار حالة البحر.