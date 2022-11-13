وزير الزراعة يبحث مع نائب مدير الفاو آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالسيدة/ ماريا هيلينا سيميدو نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"على هامش في قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ وبحث معها آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST

وأشاد القصير بدور منظمة الفاو خلال الاعداد لقمة المناخ وايضا التعاون في إعداد وإطلاق مبادرة التحول المستدام (FAST)، وقال إن هناك أيضا علاقات تاريخية وتعاون كبير مع الفاو في كثير من المشروعات الزراعية المشتركة مع وزارة الزراعة.

واقترح القصير عقد اجتماع تنسيقي مع الفاو بعد انتهاء قمة المناخ لاعتماد خطة ووضع الية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مبادرات خلال القمة وخاصة مبادرة التحول المستدام (FAST) وكذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

وأضاف وزير الزراعة ان هناك دعم دائم من القيادة السياسية المصرية إلى الاشقاء الافارقة، مشيرا الى ان المبادرة المصرية سوف تكون مظلة للعديد من المشروعات في مجال الزراعة والامن الغذائي للعديد من دول المنطقة وأشار كذلك إلى ان قطاع الزراعة مازال يحتاج من الفاو التعاون في إيجاد حلول لبعض المشكلات ومنها تفتت الحيازة الذي يمثل نحو 80% من مساحة الأرض في مصر وأفريقيا وكذلك التعاون في إيجاد الية للتأمين على المحاصيل الاستراتيجية.

وأشاد أيضا بالعاملين بمكتب منظمة الفاو في القاهرة على تعاونهم المثمر والبناء مع وزارة الزراعة.

وأعربت «سيميدو» عن سعادتها بوجودها في مصر والمشاركة بقمة المناخ موجهة الشكر للحكومة والقيادة المصرية على هذا التنظيم الرائع للقمة. وأشارت الى ان قطاع الزراعة لأول مرة يتم الاهتمام به في مؤتمرات المناخ وهذا يحسب للحكومة المصرية.

وقالت إن مبادرة FAST التي أطلقها وزير الزراعة بالأمس هي ثمرة جهد وتعاون ما بين المنظمة والوزارة وسوف يتم تقديم الدعم الكامل لها وانها تتفق مع كل ما طرحة وزير الزراعة خلال اللقاءواتفقا الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والفاو لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق وكذلك متابعة مخرجات قمة المناخحضر اللقاء د نصر الدين حاج الامين ممثل الفاو في مصر والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والمنظمة الدولية.