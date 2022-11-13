محافظ قنا يعدد فوائد مشروع الزراعة بدون تربة في «COP27».. يوفر المياه

يشارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العالمي لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشروع «الزراعة بدون تربة»، أو «H.P Aeroponic».

وحصل المشروع على المركز الثاني من فئة المشروعات الصغيرة، ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية في ضوء استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بمدينة شرم الشيخ.

التحول الأخضر في قنا

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن المشاركه فى مبادرة الزراعة بدون تربة كانت أحد أهم أهداف محافظة قنا، موضحا أن المحافظة تسعى إلى التحول الأخضر وتقليل نسبة التلوث البيئي.

وأضاف «الداودي»، أن هناك أنواعا وأشكالا مختلفه للزراعة بدون تربة، وقد تبنت محافظة قنا أسلوب الزراعة الهوائي والذي تم اكتشافه بواسطة وكالة ناسا للفضاء، لتوفير غذاء صحي وطبيعي لرواد الفضاء، مشيرا إلى أن الزراعة الهوائية صديقة للبيئة ولا تحتاج استخدام أي نوع من المبيدات الحشرية، وأنها تستهلك ما يقرب من 5 إلى 10٪ من الماء الذي تحتاجه أي وسيلة زراعة أخرى.

وأوضح، أن الزراعة بدون تربة من المشروعات المكلفة ماديا، إلا أن المحافظة ابتكرت أسلوبا جديدا بامكانات محلية توفر تكاليف هذا النوع من الزراعة، ما يعزز من تشجيع المزارعين على استخدام زراعة المحاصيل بدون تربة في ظل أزمة الجفاف وتآكل الرقعة الزراعية.

مشاركة قنا في مبادرة المشروعات الخضراء

وأكد «الداودي»، أن محافظة قنا شاركت في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بـ6 مشروعات، هي مشروع إحياء تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في عمليه الري، ضمن فئة المشروعات الكبيرة، مشيرا إلى أن إنتاج الحرير بتلك الطريقة يمثل 80٪ من إنتاج مصر من الحرير الطبيعي.

وشاركت المحافظة أيضًا بمشروع تدوير متكامل واقتصاد المخلفات البلدية وحمئات الصرف الصحي بدون دفن أي مخلفات، ضمن فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع الزراعة بدون تربة بنظام «H.P.Aeroponic»، ضمن فئة المشروعات الصغيرة، ومشروع تصنيع الأثاث والمنتجات اليدوية من ورق الموز، ضمن فئة الشركات الناشئة، ومشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينه قنا، باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد، ضمن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، ومشروع إنتاج أعلاف ذات قيمة غذائية عالية عن طريق تدوير المخلفات الزراعية «سفير القصب»، واستخدام مخلفات غير تقليديه وتصنيعها كعلف للمواشي عالى البروتين ضمن فئة مشروعات المرأة.