إحالة عاملين للمفتي بتهمة إنهاء حياة سيدة والشروع في قتل شقيقها بشبرا

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، إحالة أوراق عاملين للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل ربة منزل، والشروع في قتل شقيقها بشبرا الخيمة، وذلك لسرقتهما مستغلين كبر سن المجني عليهما، وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وصدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

أمر إحالة المتهمين بقتل ربة منزل بشبرا

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16015 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين «أحمد و ع»، 26 سنة، عامل، و«أحمد م ع»، 25 سنة، عامل، قتلا المجني عليها «عزيزة س خ»، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقد العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات «كمامات، لاصق طبي، قفازات طبية».

وبحسب أوراق القضية، توجه المتهمان إلى حيث أيقنا مكان تواجد المجني عليها، وما أن ظفرا بها حتى سدد إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضاً، مما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض، فأحدث بها إصابات أودت بحياتها، وذلك تم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

الشروع في قتل شقيق السيدة

وتابع أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا فى قتل المجني عليه «خليل س خ» عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضاً فسقط، وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدماً «حبل»، ثم وضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدين قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أن الجناية الأولى ارتبطت بجنحة أخرى، تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما، كما حازا وأحرزا أدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.