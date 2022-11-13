المشدد 7 سنوات لرئيس شركة مياه دمياط السابق في «تقاضي رشوة»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، رئيس شركة المياه السابق في دمياط؛ لاتهامه بالحصول على رشوة، بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، كما عاقبت المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات ورد مبلغ 2 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السيد، وخالد شكري عثمان.

حصول المتهم على رشوة

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، حصل في مايو 2021 على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال وظيفته واستلام أعمال في المحافظة بالمخالفة.

وأضافت أوراق القضية، أنّ هيئة الرقابة الإدارية تلقّت بلاغًا من قبل أحد المقاولين يشكو فيه من تضرره من رئيس مجلس الإدارة، ويطلب منه رشوةً ماليةً وهدايا في مقابل أداء عملٍ من أعمال وظيفته المنوط به القيام بها.

ضبط المتهم متلبسا بالرشوة

وأُلقي القبض على المتهم متلبسًا في أثناء تلقيه 3 ملايين جنيه رِشوة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حياله، وأُحيل إلى النيابة العامة، التي توّلت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات.