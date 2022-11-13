الدفاع السعودية توضح سبب عبور قاذفة أمريكية بأجواء المملكة: عمل مشترك
كتب:
وكالات
03:46 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
علم السعودية
نشرت وزارة الدفاع السعودية، عدة صور تظهر عددا من طائرات القوات الجوية السعودية من نوع «ف-15 إس إي» و«تايفون» ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي 52» أثناء عبورها أجواء المملكة.
وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين، للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
عدد من طائرات #القوات_الجوية من نوع «ف-15 إس إي» و «تايفون» ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أثناء عبورها أجواء المملكة، وذلك في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/qq5P3rW6NZ— وزارة الدفاع (@modgovksa) November 13, 2022