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الدفاع السعودية توضح سبب عبور قاذفة أمريكية بأجواء المملكة: عمل مشترك

كتب:

وكالات
03:46 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
علم السعودية

علم السعودية

نشرت وزارة الدفاع السعودية، عدة صور تظهر عددا من طائرات القوات الجوية السعودية من نوع «ف-15 إس إي» و«تايفون» ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي 52» أثناء عبورها أجواء المملكة.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين، للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة.

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بقلم وكالات