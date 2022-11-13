السعودية وفرنسا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين «الرياض» و«باريس» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ولي العهد السعودي وماكرون يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية

واستعرض الجانبان، أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

الدعم الفرنسي للأمن

وثمن الأمير محمد بن سلمان، ما أعرب عنه ماكرون من الدعم الفرنسي للأمن والاستقرار في المنطقة، ورفضها لتهديدات تخل باستقرار المنطقة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أوروبا تحتاج إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الذاتي عن «واشنطن» حتى لا تعيش الدول الأوروبية في حالة ترقب قبل نتائج كل انتخابات تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت وزيرة الخارجية، كاترين كولونا، في مقابلة صحيفة، أن الأمر لا يعني زيادة الابتعاد عن أمريكا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.