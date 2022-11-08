مبعوث المناخ في السعودية يشرح الجهود الثلاثية بين مصر والرياض والإمارات

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية، مبعوث المناخ في المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، عن جهود ثلاثية بين بلاده والإمارات ومصر، للاهتمام بقضايا المناخ في ظل التحديات والتداعيات الخاصة بالتغير المناخي، مؤكدا أن هذه الجهود جبارة.

دليل على تعاون ثلاثي لمواجهة التغيرات المناخية

أشار الجبير في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية «وام»، إلى أن جهود مصر والسعودية والإمارات ومبادراتهم الداخلية والخارجية والإقليمية، أكبر دليل على تعاون الدول الثلاثة، وحرصهم على مواجهتهم لأزمات المناخ المختلفة.

أهمية مؤتمر المناخ في مصر

لفت الوزير السعودي، إلى أن قمة COP 27 ذات أهمية، لأن الدول ستنتقل من مرحلة التخطيط والنقاش، إلى مرحلة التطبيق.

قمة المناخ

ويشارك أكثر من 120 من قادة الدول، ونحو 40 ألف مشارك، جاءوا من مختلف أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية في COP 27، لمناقشة الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية.