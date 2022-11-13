رئيس جامعة أسيوط: دعم وحدات إدارة الأزمات في الكليات بالكوادر اللازمة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتسخير كل إمكاناتها في هذا الإطار، عن طريق إجراء العديد من الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى رفع مستوى وعي وإدراك الهيئات التنفيذية والمواطنين على حداً سواء، مشيرا إلى أن الجامعة أولت اهتماماً بالتخطيط لإدارة الأزمات، من خلال إنشاء وحدات إدارة الأزمات والکوارث في کلياتها المختلفة، ودعم تلك الإدارات بالقدرات المؤسسية اللازمة.

جاء ذلك تعقيباً على مناقشة رسالة ماجستير بعنوان «الثقة كمتغير للمشاركة في التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث في المجتمع المحلي»، والمقدمة من الباحثة دينا سيد علي.

التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث

وأشارت الدكتور مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الدراسة استهدفت تحديد واقع أبعاد الثقة في التخطيط لإدارة الأزمات والكوارث في المجتمع المحلي، وتوصلت إلى وجود علاقة بين الثقة والمشاركة في هذا الأمر، ما يجعلنا نقبل صحة الفرض الذي يشير إلى وجود علاقة طردية دالة إحصائيا بين أبعاد الثقة والمشاركة.

لجنة المناقشة

وأوضح الدكتور سعودي عميد كلية الخدمة الإجتماعية، أن لجنة مناقشة الدراسة ضمت كوكبة من الأساتذة المتخصصين، وهم الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيساً ومناقشاً، والدكتور سعودي محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية وأستاذ التخطيط الاجتماعي بالجامعة مشرفاً، والدكتور حمدي أبو مساعد أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط السابق مناقشاً، والدكتورة نورا عطية الأستاذ المساعد بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة مشرفاًً.