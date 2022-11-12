الجاليات المصرية والعربية بنيويورك تنظم وقفة تضامنية مع مصر وحكومتها (صور)

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية، وقفة تضامنية في نيويورك تضامنا مع الدولة المصرية وحكومتها.

وقال عزيز زايد، مواطن يمني في نيويورك مشارك في الوقفة، إنه يقف تضامنا مع الشعب المصري والحكومة المصرية: «أقول رسالة لكل أبناء مصر في الداخل والخارج حافظوا على دولتكم ورئاسة الجمهورية، فإذا سقطت الدولة سقطت مصر والشعب أيضا، وانظروا إلى اليمن عندما سقطت الدولة تأذي الشعب اليمني بالكامل وحتى اليوم لم يعود لمكانته، فيجب عليكم الحفاظ على بلدكم».

وتابع: «الإنجازات اللي حصلت في عهد الرئيس السيسي لم تحدث منذ 40 عاما، وكلمته في قمة المناخ كانت روعة، وأكد فيها أن مصر أم الدنيا، واللي ما شفش الإنجازات في مصر يبقى أعمى».