رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الجاليات المصرية والعربية بنيويورك تنظم وقفة تضامنية مع مصر وحكومتها (صور)

كتب:

محمد أيمن سالم
09:48 م | السبت 12 نوفمبر 2022
وقفة المصريين والعرب في نيويورك

وقفة المصريين والعرب في نيويورك

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية والجاليات العربية، وقفة تضامنية في نيويورك تضامنا مع الدولة المصرية وحكومتها.

وقال عزيز زايد، مواطن يمني في نيويورك مشارك في الوقفة، إنه يقف تضامنا مع الشعب المصري والحكومة المصرية: «أقول رسالة لكل أبناء مصر في الداخل والخارج حافظوا على دولتكم ورئاسة الجمهورية، فإذا سقطت الدولة سقطت مصر والشعب أيضا، وانظروا إلى اليمن عندما سقطت الدولة تأذي الشعب اليمني بالكامل وحتى اليوم لم يعود لمكانته، فيجب عليكم الحفاظ على بلدكم».

 وتابع: «الإنجازات اللي حصلت في عهد الرئيس السيسي لم تحدث منذ 40 عاما، وكلمته في قمة المناخ كانت روعة، وأكد فيها أن مصر أم الدنيا، واللي ما شفش الإنجازات في مصر يبقى أعمى».

اقرأ المزيد:

«اتكلم عربي» تنشر فيديو لأبناء المصريين في الخارج لأعمار من 3 لـ6 سنوات

المستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلاب المصريين في الخارج

«التعليم» تعلن ضوابط عقد امتحانات نظام اللغات للطلاب المصريين في الخارج

وزيرة الهجرة: دعوة 7 من الخبراء المصريين في الخارج للمشاركة بقمة المناخ

وزيرة الهجرة: رقم تليفوني مع كل اللي يعرفوني وبجاوب على المصريين في الخارج
بقلم محمد أيمن سالم