«السياحة»: مصر تشهد رواجا كبيرا.. ونسب الإشغال وصلت لـ90%

أكد الدكتور ماجد أبو سديرة، رئيس الادارة المركزية للسياحة الداخلية والخارجية بالهيئة العامة لتنشيط السياحية، الرواج السياحي التي تشهده مصر مؤخرا، إذ تصل نسب الإشغال الفندقي إلى 90% وتزيد.

اجتماع لجنة الثقافة والإعلام

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، الذي ترأسه وكيل اللجنة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن مشروع سياحي متكامل لسياحة المسنين من دول أوروبا في فصل الشتاء، لاستغلال اعتدال المناخ في مصر.

في سياق آخر، أشار «أبو سديرة» إلى أنه يجر المناقشة مع الشركاء لطرح بعض البرامج الخاصة بهذه الفكرة، وهناك نقطة مهمة نضعها في الاعتبار، تتمثل في تجهيز بعض المزارات السياحية بما يتلائم مع هذه الفئة، وتوفير الاحتياجات الخاصة بهم.

السياحة العلاجية

وفي سياق متصل، لفت «أبو سديرة» إلى الجهود المبذولة لتشجيع السياحة العلاجية والعملية الدعائية لها، فيما قبل كورونا، التي تصنف بأنها سياحة الأشخاص راغبي العلاج الطبي، سواء لإجراء تدخل جراحي أو الحاجة للإقامة في مشفى، بالتعاون مع صحة الشيوخ ووزارتي الهجرة والصحة، وتم التركيز فيها على الدول الأفريقية.

وقال إن الجهود أسفرت عن أن معظم رواد السياحة العلاجية معظمهم أفارقة، مشيرا إلى أنه جرى الاستماع لرؤساء الجاليات بالدول الأفريقية للوصول لراغبي هذه الخدمة.

ونوه «أبو سديرة»، بأن هناك تشريع كان يناقش داخل مجلس النواب في فصله التشريعي السابق، بشأن السياحة العلاجية، ورغم استمرار مناقشته لمدة عام لم يتم إقراره، ووزارة السياحة أبدت موافقتها عليه.