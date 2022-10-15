هاني الناظر: استغلال السياحة العلاجية يدخل لمصر 30 مليار دولار سنويا

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مصر تمتلك الكثير من المصادر الطبيعية في السياحة العلاجية، بصورة غير موجودة في الكثير من الدول، كما أن السياحة العلاجية قد تدخل لمصر، ما يقرب من 30 مليار دولار سنويا.

وأضاف «الناظر»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن الكثير من الأوربيين والعرب يأتون لسفاجًا للعلاج من الصدفية.

سفاجا أكبر مركز في العالم لعلاج الصدفية

وأوضح «الناظر»، أن الوادي الجديد والواحات البحرية تحتوي على الكثير من العيون العلاجية، وبحيرة عين الصيرة تصلح للاستشفاء العلاجي، وكذلك البحر الأحمر وسفاجا التي تحتوي على أكبر مركز لعلاج الصدفية في العالم، وفقًا للكثير من الدراسات والأبحاث في المجالات العلمية.

وأشار إلى أن الألمان، هم من اكتشفوا السياحة العلاجية في سفاجا، ونقلوا هذه الملحوظة للمسؤولين عن السياحة في البحر الأحمر، فقاموا بدراسة هذا الأمر لمدة 3 سنوات، وتأكدوا من أن هذا المكان لا يوجد له منافس في العالم في علاج الصدفية، والمنافس الثاني البحر الميت.

ولفت إلى أن مريض الصدفية، في الصباح الباكر يقوم بالاستحمام في الشمس بسفاجا، وبعد ذلك يجلس في الشمس تحت إشراف طبي، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك يختفي المرض بدون أي علاج.

وأوضح أن سفاجا محاطة بالكثير من الجزر، ومحاطة بالجبال شاهقة الارتفاع، وهذه الجبال تعتبر حائط صد طبيعي ضد الرياح المحلة بالأتربة، وتيار المياه في هذه المنطقة بطيء، مما يزيد من نسبة الملوحة، وهذا ما يساهم في العلاج من الصدفية.

1490 عين طبيعية بمصر.. والعلاج عشوائي

وأردف أن سيناء تحتوي على أماكن علاجية كثيرة مثل: عيون موسى وحمام فرعون، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 1490 عين طبيعية معظمها مياه كبريتية، تستخدم في العلاج الاستشفائي، ولكن للأسف العلاج عشوائي، حيث يقوم البدو بمساعدة السياح في النزول إلى هذه العيون.

ولفت إلى أن السياحة العلاجية هامة جدًا، لأن السائح العادي من الممكن أن يأتي 4 أيام، بينما من يأتي للسياحة العلاجية يستمر على الأقل 4 أسابيع، مشيرًا إلى أنها إذا استغلت بالشكل الأمثل فمن الممكن أن تساهم في زيادة الدخل القومي: «السياحة العلاجية منسية، لو استغلت تدخل لمصر سنويًا 30 مليار دولار».