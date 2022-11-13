رفض دعوى وقف انعقاد عمومية نادي سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برفض الدعوى المقامة من محمد مجاهد، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة، التي عقدت الجمعة الماضية.

القضاء الإداري بالإسكندرية

كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، التي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، إذ جرى استبعاده من الانتخابات حينها.