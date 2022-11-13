ممثل اليونيسف لقناة الحياة: مليار طفل معرضون لمخاطر التغيرات المناخية معظمهم أفارقة

قال جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»، إن المنظمة تقدم تمويلا من خلال شركة المياه، بالتعاون مع الحكومة منذ 6 سنوات، ويتوفر الدعم لتوصيل المياه في كل القرى، وبعد 24 شهرا يسدد المستفيد الأموال التي اقترضها مع فاتورة المياه الشهرية، واستفاد منها نحو 20 ألف عائلة.

برنامج «شباب بلد»

أوضح «هوبكنز» خلال استضافته على شاشة قناة «الحياة» مع الإعلامية منى المراغي، أن برنامج «شباب بلد»، برنامج تم إطلاقه مؤخرا، ويتضمن مشاركة من الحكومة والقطاع الخاصة والأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة المصرية، لافتا إلى أن جميع القطاعات، عملت معنا لضمان خروج الشباب من مرحلة التعليم إلى العمل في إطار رؤية موحدة لمشاركة القطاع الخاص والحكومة.

مخاطر التغيرات المناخية

وأشار جيريمي هوبكنز إلى أن الأمم المتحدة تحمل على عاتقها، عدم ترك أي شخص في أزمة مهما كان نوعه أو جنسه، فالجميع يعامل بشكل متساوي، لافتا إلى أن الأطفال هم الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية، وهناك مليار طفل معرضون لتلك المخاطر، ومعظمهم من أفريقيا، موضحا أن المخاطر تتمحور حول الحرارة التي تؤثر على حياة الأطفال.

وأكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسف»، أن مؤتمر الشباب بدأ قبل قمة المناخ الـ27، وتتضمن نقاشات للموضوعات التي تتعلق بالمناخ، وتأثيره على الحياة، لافتا إلى أن هناك قافلة انطلقت من وزارة الشباب والصحة، وتجولت في 27 محافظة، وتحدث أعضاء القافلة مع الشباب، وسجلوا أصواتهم وتعبيرهم عن التحديات التي تواجههم، والحلول المقترحة من وجهة نظرهم لمناقشتها في قمة المناخ.