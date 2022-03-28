اليونسيف: التطعيم ضد شلل الأطفال في مصر يحدث بأسلوب علمي

قال الدكتور عصام علام، مدير مساعد برنامج الصحة بمنظمة «يونسيف»، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تتشابه مع الحملات السابقة، ووزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الشركاء، سواء «يونسيف» أو منظمة الصحة العالمية، تستهدف 16.8 مليون طفل على مستوى الجمهورية من الأطفال المصريين وغير المصريين داخل البلاد البالغة أعمارهم أقل من 5 سنوات.

استهداف تطعيم 16.8 مليون طفل

وأضاف «علام»، خلال لقاء عبر «زووم»، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن وزارة الصحة وفرت أكثر من 100 ألف مُطعم، منهم من يجري تطعيمهم في الأماكن الثابتة المعروفة من الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة إلى فرق متنقلة من منزل إلى منزل، والتي تتحرك بأسلوب علمي جرى تدريبهم على ذلك وتحت رقابة شديدة للوصول لكل الأطفال.

زيادة المناعة هدف التطعيم

ولفت إلى أن الهدف من التطعيم ضد شلل الأطفال بجانب التطعيمات الروتينية زيادة مناعتهم لحمايتهم من أي فيروس قد يدخل مصر من الخارج.

وأشار إلى أن التطعيمات ضد شلل الأطفال في مصر يكون من خلال الفم، وتلجأ الدول للتطعيم الفموي عادة إما بسبب وجود الفيروس بها أو المنطقة المحيطة بالدولة لديها الفيروس، بينما التطعيم عن طريق الحقن تلجأ لها الدول التي أنهت شلل الأطفال بها لأنه يعطي الطفل حماية قوية.

شلل الأطفال موجود في مصر منذ 3 آلاف عام

وأوضح أن مرض شلل الأطفال يوجد في مصر منذ 3 آلاف عام، وتوجد إحدى الرسومات في أحد المعابد المصرية تظهر مواطنا مصابا بشلل الأطفال، لافتا إلى أن مصر قضت على شلل الأطفال وكانت آخر حالة عام 2004، ومنظمتا «يونسيف» والصحة العالمية أعلنتا خلو مصر من شلل الأطفال في 2006.