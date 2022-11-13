بي بي سي: تحطم طائرتين أمريكيتين من حقبة الحرب العالمية الثانية

ذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية، أن طائرتين ترجعان إلى حقبة الحرب العالمية الثانية اصطدمتا ببعضهما البعض، أثناء مشاركتهما في عرض جوي في ولاية تكساس، ما أدى إلى تحطمهما في الجو، ومقتل 6 أشخاص على الأقل.

لا مصابين بين مشاهدي العرض

وقالت سلطة مكافحة الحرائق، إنه لا يوجد مصابون بين مشاهدي العرض، فيما أوضح قاضي المقاطعة كلاي جينكينز، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حسب الأطباء المسؤولين في مقاطعتنا، بلغ إجمالي عدد القتلى جراء حادث الأمس في معرض أجنحة دالاس، 6 أشخاص»، وفق «بي بي سي».

يُذكر أن الطائرتين إحداهما من طراز بوينج بي 17 Flying Fortress وكان لها دور هام في انتصار الولايات المتحدة على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

فيما كانت الطائرة الأخرى من طراز كينج كوبرا P-63، واستخدمت أيضا في الحرب العالمية الثانية، لكن كانت ضمن سلاح الجو للاتحاد السوفييتي السابق.

طاقم الطائرة

ويتكون طاقم الطائرة بي 17 من 4:5 أشخاص، بينما يمكن لطيار واحد فقط التحليق بالطائرة P-63، وفق مصدر تحدث لـ«بي بي سي».