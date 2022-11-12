قناة «القاهرة الإخبارية»: أمريكا أنفقت تريليون دولار في 2019 على الطاقة النظيفة

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت منذ عام 2008 في استخدام الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كان قد اقترح قانونًا بإلغاء استخدام الفحم ولكنه قوبل بهجوم كبير من الشركات، ولكنه في عام 2012 أصدر قرارًا بإلغاء استخدام الفحم وحرمان الشركات المستخدمة له من الدعم.

تقليل الانبعاثات الكربونية التي تسببت في التغيرات المناخية

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه في 2019 الولايات المتحدة أنفقت أكثر من تريليون دولار في استثمارات الطاقة النظيفة، خاصة اعتمادها على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في كاليفورنيا والتي تعتبر قاطرة الطاقة النظيفة والتي تستهدف إنتاج 60% من الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية كلها، فيما عرضت القناة تقريرًا حول الإجراءات التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تسببت في التغيرات المناخية.

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن

وعن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدفع 150 مليون دولار، كدعم لكل الدول الإفريقية المتضررة من التغيرات المناخية، قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك انتقادات كبيرة له، وذلك لقلته ولكون أمريكا تأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الدول المتسببة في الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون لها دور في الخبرات والمشاريع بهذه الدول.