«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال الفترة من 13 نوفمبر 2022، وحتى 20 نوفمبر 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي هذا الرابط.

مدارس التطبيقية التكنولوجية المتاح التقديم فيها

وأوضحت الوزارة أن المدارس المتاح التقدم إليها هي:مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية، بالإضافة إلى مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

كما أضافت أنه، يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة كما هو موضح بالإعلان، ويتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى، وفيما يتعلق بالوظائف المتخصصة الفنية فيتاح لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

مميزات التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم توفير العديد من المميزات للمعلمين والإداريين الذين سيتم اختيارهم للعمل بالمدرسة مثل التدريب التقني عالي الجودة علي أيدي خبراء معتمدين، ذلك بالإضافة إلى توفير بيئة عمل متميزة لهم، وحصولهم على حوافز معنوية ومادية مرتبطة بجودة الأداء.

للتقديم، يرجى تحديد الوظيفة المراد التقدم إليها وقراءة شروطها والأحكام الموضحة بالتفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://tawzef.emis.gov.eg/.