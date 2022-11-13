«التعليم» توجه المدارس بتشكيل لجنة لمراجعة بيانات استمارة الشهادة الإعدادية

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة للمدارس بشأن تحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة تشكيل لجنة لمراجعة بيانات الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

كشف خاص بطلاب الدمج

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل، انتقاء مجموعة مميزة من العاملين بكل مدرسة للإشراف علي تحرير الطلاب لاستمارات التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية ومراجعتها بكل دقة لأكثر من مرة ويوقع المشرفون على هذا العمل بالاسم الثلاثي.

كما وجّهت المديريات التعليمية، بتحرير كشف خاص بطلاب الدمج مع تحديد نوع الإعاقة وإرفاق لكل طالب صورة «التقرير الطبي- موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية».

لجنة لتدقيق بيانات الطالب باستمارة الشهادة الإعدادية

وأضافت المديريات التعليمية، أنّ لجنة المراجعة تدقق بيانات الطالب مع مسؤول تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بالمدرسة ومطابقة البيانات حرفيا نت حيث «الاسم كامل من شهادة الميلاد - تاريخ الميلاد - الرقم القومي - الديانة - نوع الإعاقة للطلاب على نظام الدمج» مع الالتزام بالقواعد التالية:-

- تكتب الحروف الأولى في جميع الأسماء دون همزات.

- عدم ترك مسافات في وسط الأسماء المركبة.

- عدم كتابة النقطتين في التاء المربوطة في نهاية الأسماء.

- عدم كتابة النقطتين تحت الياء في نهاية الاسم.

طباعة استمارة الشهادة الإعدادية من موقع الوزارة

وأشارت المديريات، تطبع كشوف 12 د من خلال موقع الوزارة، ويعاد طبع 4 نسخ منها توقع من أعضاء اللجنة وتعتمد وتُختم، وتُرسل نسختان مع الاستمارات ونسخة مع «صور شهادة الميلاد مدبس عليها الصورة الشخصية» لإدارة الإحصاء، ويحتفظ بنسخة يتم اعتمادها نت «لجنة النظام والمراقبة - لجنة القيد بالمديرية»؛ للرجوع إليها عند اللزوم.

ولفتت المديريات، يتم ترتيب استمارات الشهادة الإعدادية، طبقاً لكشف 12 د النهائي والمطبوع من موقع وزارة التربية والتعليم، توضع الاستمارات في أكلسيرات ذات الرابط القماش بواقع كل 100 استمارة، كتابة اسم المدرسة والإدارة وعدد طلاب المدرسة بنين وبنات على كل أكلاسير.