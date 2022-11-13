نقابة الموسيقيين تنعى الموسيقار محمد سلطان

نعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل، ببالغ الحزن رحيل الموسيقار الفنان محمد سلطان.

نقابة الموسيقيين تنعى محمد سلطان

وأضافت النقابة، في بيان لها، أنها تتخذ الآن جميع الإجراءات برئاسة الفنان مصطفى كامل والفنانة نادية مصطفى والفنان حلمي عبد الباقي من أجل تحديد مكان عزاء يليق بقيمة الراحل الموسيقار الكبير محمد سلطان.

رحيل محمد سلطان

ورحل عن عالمنا، منذ قليل، الموسيقار محمد سلطان، الذي لحّن العديد من الأغاني المميزة لكبار المطربين، وذلك عن عمر ناهز الـ85 عامًا، إذ توفي بشكل في مستشفى قصر العيني الفرنساوي، ولم يتحدد بعد موعد صلاة الجنازة والعزاء، حسبما أعلنت اسرته في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

معلومات عن محمد سلطان

محمد سلطان، ملحن وممثل مصري، من مواليد الإسكندرية 20 يوليو 1937، حصل على ليسانس الحقوق عام 1960 بعد أن ترك الكلية البحرية، ثم اتجه إلى التمثيل، وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحّن لها أشهر أغانيها «غريب يا زمان»، و«رسالة إلى امرأة»، و«قاعد معايا»، و«آخد حبيبي».