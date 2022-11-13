لبلبة: اتكرمت من مهرجان القاهرة السينمائي في عيد ميلادي وحققت حلم أمي

تقدمت الفنانة لبلبة، بالشكر والتقدير لمصر، قائلة: «بشكر بلدي مصر اللي اتربيت من خيرها، وبشكر وزيرة الثقافة والفنان حسين فهمي، وجمهوري اللي شجعني من طفولتي وحتى الآن، وكل من عملت معهم من مخرجين وممثلين وسيناريست وعمال وفنيين».

تكريم لبلبة في يوم ميلادها

وقالت لبلبة، خلال كلمتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، إنها تحب زملاءها الذين تجمعهم بها عِشرة، متابعة: «والدتي دايما كانت في الكواليس بتشجعني في كل عمل مسرحي قدمته، وكل سنة كانت بتقولي أنتي هتتكرمي في مهرجان القاهرة السينمائي ومكنش بيحصل، والنهاردة بحقق أمنيتها وهي مش موجودة وأنا بتكرم، والدتي كانت بتتفرج على فيلم في السينما ونقلوها للمستشفى وكانت لحظة ولادتي، والنهارده بتكرم في نفس يوم ميلادي 13 نوفمبر».