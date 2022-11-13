نيللي كريم تهدي جائزة فاتن حمامة للمخرجة كاملة أبو ذكري بـ«القاهرة السينمائي»

قالت الفنانة نيللي كريم، إنه فخورة للغاية بوقفها على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، التي تعتبرها بيتها الأول، «النهاردة حظي حلو لسببين، الأول إني هقدم جائزة تخص فنانة عظيمة وقريبة أوي لقلبي، وهي جائزة سيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة، والشخصية اللي هنقدملها الجائزة، مكنتش عارفة أقدمها ازاي، هي مخرجة عظيمة مصرية، قدرت تشوفني بشكل مختلف».

وأضافت «كريم»، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن السيدة التي ستستلم الجائزة، أثرت في الدراما المصرية والسينما، وتمتلك همة كبيرة، «غالية على قلبي أوي بس في الحقيقة دمها خفيف وزي السكر، قدرت تعيشنا في روايات بتقدمنا بشكل صادق وكامل، وهي المخرجة كاملة أبو ذكري».