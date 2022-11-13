مقرر مساعد لجنة المحليات: لدينا أفكار وأطروحات قابلة للتنفيذ على الأرض وليست نظرية «حوار»

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، إنّ الحوار الوطنى سيناقش كل الموضوعات فى وقت واحد، وسيستوعب كل القوى السياسية والتيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، موضحاً أن دراسة كل الملفات سوف تساعد فى الخروج بأفكار مدروسة وواضحة لتحقيق الهدف من الحوار.

وأضاف «عصام» فى حواره لـ«الوطن»، أنّ التنسيقية ستتقدم بأفكار وأطروحات للحوار الوطنى قابلة للتنفيذ بعد دراسة واقعية للمشكلات التى يعانى منها ويتأثر بها المواطن، بهدف تنمية المجتمع.. وإلى نص الحوار:

علاء عصام: «التنسيقية» منصة حوار تضم 25 حزبا من اليمين واليسار

كيف ترى مشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى الحوار الوطنى؟

- مشاركة التنسيقية فى الحوار الوطنى أمر مهم جداً، فهى منصة حوار تضم كل ألوان الطيف السياسى من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ومنصة حوارية، فضلاً عن أنّها تجربة مصغرة للحوار الوطنى الوطنى، تضم 25 حزباً، حيث إن هناك أكثر من 60 حزباً سياسياً تقدمت بمقترحات للمشاركة فى الحوار الوطنى.

ماذا ستقدم تنسيقية الشباب فى الحوار الوطنى؟

- التنسيقية كيان كبير بأفكاره ومقترحاته، وبالتالى ستتقدم بأفكار وأطروحات للحوار الوطنى قابلة للتنفيذ بعد دراسة واقعية للمشكلات التى يعانى منها ويتأثر بها المواطن، بهدف تنمية المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فنحن نشارك معبرين عن أحزابنا ورؤيتها، وكذلك نعبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كحالة حوارية ديمقراطية بناءة تسعى لبناء دولة حديثة، والانتماء إلى التنسيقية تجعل نظرتهم للحوار الوطنى مختلفة، فنحن معتادون على التنوع، وجاهزون لحالة الحوار المستمرة، ونحترم الرأى الآخر ونستمع إلى كل الآراء.

كيف ترى أهمية عقد الحوار الوطنى من الأساس.. ومحور المحليات بالتحديد؟

- الحوار الوطنى هو طريق مصر للجمهورية الجديدة، وطالما نبنى جمهورية جديدة فالمحليات عصب هذه الجمهورية الجديدة، سعيد بوجودى داخل لجنة المحليات، والتنسيقية تجربة حية وشبابية شبيهة بالحوار الوطنى، فهى منصة حوارية بين كافة التيارات السياسية، ونحن جاهزون للحوار الوطنى، لجنة المحليات ستستمع لرؤية ومقترحات الأحزاب بشأن انتخابات المحليات.

من وجهة نظرك بعد الاقتراب من انتهاء الجلسات التحضيرية.. كيف سيكون الحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى سيكون على التوازى وليس على التوالى، أى إنّ كل الموضوعات ستتم مناقشتها فى وقت واحد، فلن تتم مناقشة محور على حساب الآخر بل ستتم مناقشة جميع الموضوعات داخل المحاور فى وقت واحد وبالتوازى، ويستوعب الحوار كل القوى السياسية وكل التيارات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

هل هناك وقت محدد لانتهاء الحوار الوطنى؟

- الحوار الوطنى لن يمتد لفترة طويلة، وربما قبل رمضان المقبل ننجز مخرجات الحوار، على أن تُعلَن مخرجات الحوار الوطنى بمجرد الانتهاء من كل موضوع أو قضية على حدة وليس فى نهاية الحوار، هدفنا هو دراسة كل الملفات لأن ذلك سوف يساعدنا فى الخروج بأفكار مدروسة وواضحة لتحقيق الهدف من الحوار.

ما رؤيتك لملف المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى؟

- نأمل أن نصل مع زملائنا فى الحوار الوطنى إلى أكبر صيغة من التوافق بشأن العديد من القضايا حتى يخرج بمخرجات متوافق عليها، حيث نسعى من خلال المحور السياسى بالحوار الوطنى لإنجاز قانون الإدارة المحلية، لمواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية، والنهوض بالريف والصعيد.

المطلوب من القوى السياسية

على القوى السياسية أن تتحاور من مختلف التيارات، حول أبرز قضايا الحوار الوطنى ومن بينها انتخابات المحليات المقبلة، وأن تكون هناك رؤى شاملة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بعمل حوار وطنى واسع بحيث يشارك فيه جميع التيارات المختلفة، ومحاولة التوافق على رؤى محددة على الرغم من اختلاف الآراء، وذلك من أجل الاتجاه إلى الجمهورية الجديدة والنهوض بالدولة المصرية على جميع المستويات.