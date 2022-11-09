«تنسيقية شباب الأحزاب» تفتح ملف تمويل مشروعات المناخ

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا اليوم الساعة 7 مساءً بعنوان «تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول» عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية الخاصة بالتنسيقية.

مؤتمر المناخ COP27

يأتي ذلك بالتزامن مع مناقشة تلك الملف من قبل عدد من وزراء المالية على مستوى العالم بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ، وذلك لما يمثله تمويل مشروعات المناخ عقبة خاصة أمام الدول النامية.

ملف تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول

ويستضيف صالون التنسيقية للحديث عن هذا الملف «مدحت نافع الخبير الاقتصادي، بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث السياسي بالأهرام، مصطفي أبوزيد عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، حنان وجدي منسق المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».