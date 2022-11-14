12 محورا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. تستهدف بناء الإنسان المصري

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي «حياة كريمة» عام 2019، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وخاصة في قرى الريف المصري.

حياة كريمة

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

محاور عمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وحددت مؤسسة حياة كريمة محاور عمل المبادرة الرئاسية وهي:

ـ خدمات تعليمية.

ـ محور الزراعة.

ـ محور الثقافة.

ـ محور الري وتنطين الترع.

ـ محور التموين.

ـ محور الشباب والرياضة.

ـ محور سكن كريم.

ـ محور البنية التحتية.

ـ محور التدخلات الطبية.

ـ تدخلات اجتماعية وتنمية انسانية.

ـ تدخلات بيئية.

تمكين اقتصادي.

المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر إحتياجاً

وحددت المبادرة الرئاسية المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجاً، منها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، الإحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد إحتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.