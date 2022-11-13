جامعة كفر الشيخ تطلق زيارات ميدانية للطلاب لمشروعات «حياة كريمة»

شارك 100 طالب وطالبة من كليات ومعاهد جامعة كفر الشيخ المتنوعة في جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في قريتي «البصراط، واليسرى»، بمركز مطوبس بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، ورافق الطلاب إيهاب جاد، وفريق العمل، وعثمان فتح الله، وأحمد عبد الله الصياد.

وزار وفد طلاب كليات الطب البيطري، والتمريض، والتربية النوعية، مدرسة للتعليم الأساسي في قرية «البصراط» ومركز الشباب ومجمع خدمات المواطنين وأيضاً مشروع مجمع الخدمات الزراعية، والمركز التكنولوجي، ومشروع مجمع الخدمات البيطرية، ومركز تجميع الألبان، ومشروع نقطة إسعاف الكمين الدولي، ومحطة رافع صرف صحي اليسرى، وكوبري حديث الإنشاء لخدمة المواطنين بقرية «اليسرى»، ومشروع توسعات مدرسة اليسرى الابتدائية.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم، وتنمية روح الولاء والانتماء، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين في الريف.

وذكر «دسوقي»، أن الجامعة شاركت ضمن مشروع «حياة كريمة» بالعديد من القوافل الشاملة المتنوعة في القرى انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

وأكد «دسوقي»، اهتمام الجامعة بدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأهمية دورها في تحسين المنظومة الاجتماعية للمصريين فى المناطق الأكثر احتياجاً لتقديم الدعم والرعاية فى كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، للارتقاء بالمستوى المعيشي داخل المجتمع المصري.

تشكيل وعى الطلاب والطالبات بحجم الإنجازات

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن دور الجامعة لا يقتصر على الجانب التعليمي والتربوي فقط بل يمتد ليشمل تشكيل وعى الطلاب والطالبات بحجم الإنجازات فى المشروعات القومية الكبرى، التى تُمثل لهم مجالات جديدة للعمل بعد تخرجهم.

طفرة غير مسبوقة

وأشار «عبد العال»، إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يُعد طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز وقرى الريف المصرى خصوصاً فى قرى مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وفي سياق متصل، عبّر طلاب جامعة كفر الشيخ، عن سعادتهم بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تُساهم بشكل كبير في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بقرى الريف المصري.