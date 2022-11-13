قرى حياة كريمة بزفتى تستضيف «ولاد البلد»

تواصل الإدارة العامة لثقافة الغربية، التحضيرات النهائية لاستقبال العرض المسرحي «ولاد البلد»، والمقرر عرضه بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بزفتى، إذ أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، عن إقامة العرض المسرحي، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 نوفمبر، ويستمر حتى يوم 22 من نفس الشهر.

وأوضح الأديب جابر سركيس، مدير عام الثقافة بمحافظة الغربية، أن العروض تأتي من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مشيرا إلى أن العروض ستتواصل لمدة 8 أيام داخل قرى: شبرا ملس، سنباط، حانوت، شرشابة، نهطاي، سنبو الكبرى، الغريب، وسندبسط.

العرض المسرحي «ولاد البلد» من إنتاج المسرح الحديث، ومن تأليف مصطفى سليم، والإخراج للفنان محمد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار درامي غنائي من خلال لوحات فنية تتضمن عدة قضايا، من أهمها بطولات وتضحيات رجال مصر من قوات الجيش والشرطة على الحدود المصرية ضد الجماعات الإرهابية.

يذكر أن العرض الفني «ولاد البلد»، يأتي بالتعاون مع إدارات البرامج الثقافية بوزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومديرية الثقافة بالغربية.