الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات ضمن «حياة كريمة» في قرية بربا بسوهاج

أعلن اللواء طارق، الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الانتهاء من تنفيذ 100% من مجمع خدمات المواطنين، خلال جولة ميدانية بمركز ومدينة جرجا، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بقرية «البربا»، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات الأداء والعمل على تذليل أية معوقات. يرافقه أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والنائب إلهامي البارودي، والنائب خليفة رضوان، أعضاء مجلس النواب، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا.

مجمع خدمات المواطنين

واستهل محافظ سوهاج جولته بمتابعة مجمع خدمات المواطنين «تحيا مصر» بقرية البربا، والذي تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون من 3 طوابق، ويشمل الطابق الأرضي مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والدور الأول علوي يحتوي على السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتموين، فيما يشمل الدور الثاني علوي الوحدة المحلية والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي.

وتشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة «وحدة البربا الاجتماعية»، على مساحة 250 مترا مربعا، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 94%، وتشمل الأعمال رفع كفاءة الحوائط والأرضيات، وأعمال النجارة، ودورات المياه، بالإضافة إلى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وتنسيق الموقع العام للوحدة.

مشروع الصرف الصحي

واختتم محافظ سوهاج زيارته لقرية البربا بمتابعة محطة رفع مشروع الصرف الصحي بالقرية، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المشروع، والذي يخدم 25 ألف نسمة بالقرية وتوابعها، وتشمل المحطة 2 مضخة تصرف 96 لتر/ثانية، وقد تم نهو الأعمال الإنشائية، وجار الانتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية لخط الطرد، وتنسيق الموقع العام للمحطة.

والتقى محافظ سوهاج عددا من الأهالي، واستطلع آرائهم حول الخدمات المقدمة ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعبر الأهالي عن سعادتهم بتلك المشروعات، مؤكدين أنها غير مسبوقة في تاريخ القرية، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة «حياة كريمة».