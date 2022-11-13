علي الحجار ينعى الموسيقار محمد سلطان: «فنان كبير ومحترم»

نعى الفنان علي الحجار، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الموسيقار محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر علي الحجار، مجموعة صور من أعمال الموسيقار الراحل، وعلق عليها: «رحم الله الموسيقار الكبير والإنسان المحترم محمد سلطان وأسكنه فسيح جناته».

وفاة محمد سلطان

ورحل عن عالمنا، منذ قليل، الموسيقار محمد سلطان، عن عمر ناهز الـ85 عامًا؛ إثر إصابته بأزمة قلبية.