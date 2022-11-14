في اليوم العالمي لمرض السكر.. أبرز مخاطره وطرق الوقاية من مضاعفاته

يوافق تاريخ 14 نوفمبر اليوم العالمي لداء السكري، وهو التاريخ الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ 2007، من أجل التوعية بمخاطر ومضاعفات المرض وعلاقته بأسلوب الحياة العصرية، والسمنة.

14 نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكر

وجرى اختيار هذا اليوم لأنه يوافق يوم ميلاد الطبيب الكندي فردريك جرانت باتنتج، مكتشف الإنسولين علاج السكر، في عام 1921، والحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب لعام 1923 مناصفة مع الطبيب الإسكتلندي جون مكليود.

وبحسب تعريف الأمم المتحدة؛ السكر مزمن يصيب الشخص عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين (هرمون ينظّم مستوى السكر في الدم) بكمية كافية، أو عندما يفشل الجسم في الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

مخاطر مرض السكر

وطبقا لأحدث إحصائيات عن المنظمة:

- داء السكري ومرض الكلى الناجم عنه تسببا في عام 2019 في حدوث نحو مليوني حالة وفاة.

- كما أن مرض السكري هو أحد الأسباب الرئيسية للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى.

- يُعد السكري من الأسباب الرئيسية المؤدية للفشل الكلوي.

- يتزايد احتمال تعرض المصابين بداء السكري للنوبات القلبية والسكتات الدماغية بضعفين أو ثلاثة أضعاف.

طرق الوقاية من السكر

يمكن تجنب عواقبه أو تأخير ظهورها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وتناول الدواء المناسب له وإجراء فحوصات منتظمة وعلاج المضاعفات.

كما قدمت منظمة الصحة العالمية عدد من النصائح للوقاية من السكر كالتالي:

- العمل على بلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه.

- مزاولة النشاط البدني أي ما لا يقلّ عن 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل والمنتظم خلال معظم أيام الأسبوع.

- اتباع نظام غذائي صحي مع الحد من المواد السكرية والدهون المشبّعة.

- تجنّب التدخين لأن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.