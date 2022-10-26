طبيب يحذر من تأثير مرض السكر على الأسنان واللثة.. يسبب التهابات حادة وصديد

ربما يتعرض بعض مرضى السكري لمضاعفات كثيرة قد تؤدي إلى تغيير كبير في حياة المريض، خاص في حالة الإهمال في تناول الأدوية أو تناول أطعمة تحتوي على سكريات ودهون عالية، ومن أبرز هذه المضاعفات أمراض الفم واللثة.

تأثير المرض السكري على الأسنان

وأوضح الدكتور محمد الفار طبيب أسنان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك علاقة بين أمراض اللثة ومرض السكري، وأكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان هم مرضى السكري، نتيجة لمستوى السكر العالي بالدم.

وذكر «الفار» تأثيرات ارتفاع السكر على الأسنان واللثة، كما يلي:

- جفاف الفم بسبب زيادة عدد مرات التبول.

- خلخلة الأسنان خاصة الأمامية.

- قلة إفراز اللعاب من الغدد اللعابية الذي يحمي الأسنان، ونتيجة لقلة اللعاب في الفم سيكون المريض أكثر عرضة للإصابة بالتسوس والتهاب اللثة ونزيفها.

- التهابات اللثة الحادة والمزمنة ونزيف اللثة بشكل متكرر.

- الإصابة بالفطريات في الفم، خاصة في اللسان، واللثة، والخدين من الداخل.

- حدوث خراجات في اللثة بشكل متكرر.

- قيح أو صديد يخرج من بين اللثة والأسنان.

طرق الوقاية من مضاعفات المرض السكري

وللوقاية من مضاعفات مرض السكري على الفم والاسنان، أكد «الفار» أنه يمكن اتباع الخطوات التالية:

السيطرة على قراءات السكر في الدم

ويكون ذلك باتباع نظام حياة صحية، من خلال، الالتزام بتناول الأغذية التي تناسب مرضى السكري، مثل الأغذية المليئة بالألياف والفيتامينات والحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم.

تناول الأدوية

يجب الحرص على الالتزام بالخطة العلاجية الموضوعة من قبل الطبيب والالتزام بتناول الأدوية.

تنظيف الأسنان مرتين يوميا

تنظيف الأسنان مرتين يومياً، في الصباح وعند النوم، بفرشاة ناعمة، واستخدام الخيط في تنظيفها للتأكد من إزالة طبقة البلاك المشكلة بين الأسنان واللثة.

التوقف تمامًا عن التدخين

التدخين يزيد من خطر مضاعفات مرض السكري عامة، إذ إنّ مريض السكري المدخن يكون أكثر عرضة بـ 20 مرة للإصابة بالتهابات الفم والأسنان من غير المدخن؛ وذلك لأن التدخين يمنع تدفق الدم بصورة طبيعية إلى اللثة، وذلك يجعل عملية شفاء الجروح والالتهابات أكثر صعوبة.

متى يجب الذهاب لطبيب الأسنان؟

أوضح «الفار» أنه يجب على مريض السكري استشارة أخصائي الأسنان في الحالات الآتية:

• احمرار أو ألم او انتفاخ في اللثة.

• تخلخل الأسنان.

• جفاف الفم.

• وجود رائحة كريهة في الفم.