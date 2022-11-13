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تشييع جنازة الفنان الراحل سامي فهمي غدا بالإسكندرية

كتب:

ياسمين محمود
10:34 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
سامي فهمي

سامي فهمي

أعلنت عايدة فهمي، شقيقة الفنان الراحل سامي فهمي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد عزاء شقيقها.

عزاء سامي فهمي 

وكتبت عايدة فهمي: «تشيع الجنازة بالإسكندرية غدا الاثنين عقب صلاة العصر من مسجد العمري والدفنة بمقابر العامود بشارع الرحمة، والعزاء مساء بدار المناسبات في مسجد القائد إبراهيم.. وشكر الله سعيكم».

وفاة سامي فهمي 

وأعلنت الفنانة عايدة فهمي، صباح اليوم، وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»: «أخويا سامي فهمي ..البقاء لله».

الفنان الراحل سامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974، واشترك في مسرحية «القاهرة في ألف عام»، ومسلسل الأيام عام 1979، ونال شهرة معقولة ثم قرر الابتعاد عن الحياة الفنية والهجرة إلى الولايات المتحدة أمريكية لدراسة اﻹخراج، ولكنه قرر الاتجاه لمجال اﻷعمال.

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