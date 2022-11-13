خريطة انقطاع المياه غدا في 7 مراكز بالمنوفية.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن انقطاع المياه غدا بـ7 مراكز بالمحافظة للصيانة الدورية وغسيل المروقات، وذلك وفقا لخطة الصيانة الدورية المعتمدة.

أماكن انقطاع المياه غدا بالمنوفية

حددت محافظة المنوفية أماكن انقطاع المياه غدا بمدينة أشمون بقرية الفرعونية وقرية سمون وقرية الغنامية وبمدينة الباجور بقرىة اسطلها وقرية قلينى الكبرى وبمدينة بركة السبع بقرىة ششتا الحجر وقرية ميت فارس وقرية جنذور و بمدينة منوف عن قرىة جزئ وقرية قلتة وعن مدينة شبين الكوم بقرية مليج وبمدينة الشهداء بقرية دناصور وقرية كفر الشيخ وبمدينة قويسنا بقرىة مصطاى وقرية اشليم وقرية ميت برة.

مواعيد انقطاع المياه غدا بالمنوفية

وقد حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية مواعيد إنقطاع المياه غدا داخل 7 مدن والقرى التابعة لها بداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

وتهيب الشركة بالمشتركين داخل الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه غدا بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.